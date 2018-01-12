Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslümanlara birlik çağrısı

WASHINGTON (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların önce ırklar ekseninde şimdi de mezhepler ekseninde bölündüğünü ifade ederek, İslam dünyasına birlik çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Erbaş, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezinde Amerikalı Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin asırlarca farklı dil, ırk ve kültürlere sahip toplulukların bir arada barış içerisinde yaşamasını sağladığını ifade etti.

Erbaş "Farklı ülkelerden, farklı ırklardan olmamız bizim zenginliğimizdir bizi hiçbir zaman ayrıştırmaz. 'Müminler ancak kardeştir' ayeti her zaman inancımızı ön plana çıkararak bir arada olmamızı gerektirir."dedi.

Abbasiler, Endülüs Emevileri, Selçuklular ve Osmanlılar başta olmak üzere birçok büyük İslam devletinin bünyesindeki toplumların barış içinde yaşadığını vurgulayan Erbaş, zamanla İslam toplumunun içine etnik köken ayrılık tohumu atıldığını ve İslam toplumunun parçalandığına işaret etti. Erbaş, şunları kaydetti:

“Bundan yüz yıl önce İslam milletinin tek bir çatı altında toplandığını biliyoruz. Ancak yapılan birtakım planlarla Müslümanların bir takım etnik gruplara ayrılarak küçük küçük ülkeler haline getirildiğini ve bir devletten 40 devlet çıkarıldığını, arka plandaki oyunları ve planları da hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunun farkında olmalıyız. Devlet parçalanırsa gücün nasıl parçalandığını ve küçük küçük devletlerle sömürü düzeninin nasıl kurulduğunu tarihi süreç içerisinde gördük.”

Erbaş, geçmişte Müslümanların birbirine karşı etnik köken üzerinden kışkırtıldığını dile getirerek, şu anda ise terör örgütleri üzerinden bir tür mezhepçilikle İslam dünyasında bir kaos ortamı oluşturulduğunun altını çizdi.

Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Erbaş, “Bu tür terör faaliyetlerine hiçbir zaman prim vermemeliyiz.” dedi.

Mezhebi farklılıkların zenginlik olduğunu ancak mezhepçiliğin yanlış olduğuna işaret eden Erbaş "Farklı dinler farklı inançlar dünyanın bir gerçeğidir ancak bu farklılığı ayrımcılığın bir vasıtası olarak kullanmak insanlık için tehlikelidir.” diye konuştu.

İslam’ın ana mesajının barışa çağrı olduğunu ifade eden Erbaş, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetinde Müslümanların birlik ve beraberliğe çağrıldığını anımsattı.

"Çarpık bir şekilde üretilmiş İslam imajı"

Erbaş, İslam’ın barış dini olduğunu ve bunun her ortamda vurgulanması gerektiğinin altını çizerek, "İslam dünyaya barışı getirmeyi vadetmiş bir din iken, şu anda İslam dünyasında yaşananlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Ortadoğu coğrafyasında medya üzerinden İslam ve Müslümanlar hakkında çarpık bir şekilde üretilmiş İslam imajı ne yazık ki İslam diye tanıtılmakta. Barış dini İslam terör ile birlikte anılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Erbaş, kötü imajı ortadan kaldırmak ve İslam hakikatini göstermek için Amerikalı Müslümanlara büyük bir sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Türkiye’nin mesajını yayın"

Erbaş daha sonra Müslüman kanaat önderlerinin soru ve görüşlerini de dinledi.

Georgetown Üniversitesi İmamı Yahya Hendi’nin yönelttiği bir soru üzerine Erbaş, Amerikalı Müslümanlara “Türkiye’nin ifade ettiği hakikatleri ve Türkiye’nin mesajlarını elinizden geldiğinizce yayın.” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” ifadesini hatırlatan Erbaş, Türkiye’nin zulme uğramış Müslümanların ve tüm mazlum insanların acılarını paylaştığını ve onların sesi olduğunu dile getirdi.

Yahya Hendi de Türk hükümeti ve Türk halkına özellikle de Kudüs konusunda gösterdiği çabadan dolayı teşekkürlerini iletti ve Türkiye’nin Kudüs konusundaki duruşunu sergilemeye devam etmesi dileğinde bulundu.

Hendi, “İslam ümmetini birbirine kenetleyecek Kudüs’ten daha büyük bir konu yoktur.” dedi.

Toplantıda söz alan ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ise Türkiye’nin mülteciler konusunda gösterdiği misafirperverliği ve İslam dünyasının sorunları ile ilgilenmesini ilgiyle izlediklerini ve takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanından olduklarını ifade eden Cemal, Türkiye’nin İslam dünyasının sorunlarının çözümüne öncülük ederek Müslümanları bir araya getirmesinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Muhabir: Kasım İleri