Diyanet İşleri Başkanı Görmez engellilerle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, engelli çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, "Bize bu gece, bu güzelliği yaşattığınız için hepinize en kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah size çok güzel bir kalp vermiş. Allah bizi de sizin kalbinize, sizin o sıcaklığınıza layık eylesin." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa bağlı kurslarda ve bazı özel eğitim kurumlarında Kur'an öğrenen engelli öğrencilerin bu konudaki gayretlerine dikkati çeken Görmez, engellilerin, Allah'ın kitabını öğrenmek için gösterdikleri çabanın her türlü takdirin üstünde olduğunu vurguladı.

Görmez, engelli öğrencilerin Kur'an kursu hocaları ve öğretmenlerinin büyük emekler verdiğini belirterek, "Size emek veren bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Nice iftar sofralarında bir arada olmayı Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun." diye konuştu.

İftarda, görme engelli Afgan Ahmet Siya Anvari, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Engellilere yönelik Kur'an kurslarına giden öğrenciler de Fatiha'nın meali ve çeşitli ilahileri işaret diliyle okudu.

Görmez, iftar programının sonunda engelli öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engellilere kitap hediye edilen iftar programına, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından yetkililer de katıldı.