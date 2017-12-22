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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: BM Genel Kurulunun kararı ABD'ye vurulan tokattır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesini, "ABD'ye vurulan tokattır esasında bu." şeklinde değerlendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: BM Genel Kurulunun kararı ABD'ye vurulan tokattır

BAKÜ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilmesini, "ABD'ye vurulan tokattır esasında bu. Kendisini her zaman dünyanın sahibi zanneden ABD, bu şekilde dünya insanlarından, sadece Müslüman ülkelerden değil, diğer ülkelerden de gerçekten bir cevap almıştır." şeklinde değerlendirdi.

Erbaş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Türk Şehitliği Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, BM Genel Kurulu'nda Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesi dolayısıyla Türkiye ve Müslümanlar olarak mutluluk duyduklarını belirtti.

Erbaş, şöyle konuştu:

"ABD'ye vurulan tokattır esasında bu. Kendisini her zaman dünyanın sahibi zanneden ABD, bu şekilde dünya insanlarından, sadece Müslüman ülkelerden değil, diğer ülkelerden de gerçekten bir cevap almıştır. İnşallah bu cevap onu yeniden düşünmeye sevk eder ve almış olduğu karardan vazgeçer. Dünya gerçekten 5'ten büyük olduğunu göstermiş oldu. Hatta bir ülke, ABD kaldı. Dolayısıyla ABD bundan ders çıkarır diye düşünüyorum."

Muhabir: Ruslan Rehimov

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ErbaşDünyaKudüs
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