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Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş'ten şehit ailesine ziyaret

- Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş, Trabzon Maçka'daki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Keleş: - "Erenler olduğu sürece şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler ve ebediyen kardeşliğimizi bozamayacaklar"

Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş'ten şehit ailesine ziyaret

TRABZON (AA) - Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti.

Keleş, Trabzon İl Müftülüğü görevlileriyle Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evine giderek, şehit Eren Bülbül'ün ailesine başsağlığı diledi.

Anne Ayşe Bülbül ile bir süre görüşen Keleş, burada yaptığı konuşmada, "Ayet-i kerimede 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler fakat siz farkına varamazsınız' buyruluyor. Cenabıhak Eren kardeşimize şehadeti nasip etti. Muhakkak bu çok büyük bir mertebe. Erenler olduğu sürece şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler ve ebediyen kardeşliğimizi bozamayacaklar." dedi.

Anne olarak bu duruma sabretmenin zor olduğunu dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"Sabretmesi zor, kolay değil ama çaresi de sabırdır, sabredeceksiniz. Sabrınızın da mükafatını alacaksınız. Elbette ağır bir imtihan ama imanlı bir insan olarak siz bu imtihandan sabırla çıkacaksınız. Allahuteala ifade ettiğim gibi önceden bir şehit göndermeyi nasip etti size. Aynen Uhud'da Musab Bin Umeyr, peygamber efendimizi korumak için nasıl bir vazife yerine getirdiyse Eren'in de yaptığı vazife öyle büyük. Eren de inşallah Musab Bin Umeyr'in komşusu olacaktır. Allahuteala sizlere de sabrını bolca ihsan eylesin, eksik etmesin inşallah."

Şehitliğin, Allah'a kavuşmanın en güzel şekli olduğunu ifade eden Keleş, anne ve aile metanetini koruduğu için de ayrıca sevindiğini sözlerine ekledi.

Keleş'in konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu.

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Ekrem KeleşMaçkaTerör SaldırısıTrabzon
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