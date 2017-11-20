Diyanet İşlerinde ilk kadın başkan yardımcısı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan ilk kadın başkan yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, görevine başladı.

Diyanet Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Martı'nın göreve başlaması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığında tören düzenlendi.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülke tarihinde ilk defa bir kadının kurumun Başkan Yardımcısı olarak atandığına dikkati çekerek, Martı'ya başarılar diledi.

Martı'nın bu görevde bulunmasının, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların temsili açısından da bir anlam taşıdığını ifade eden Erbaş, teşkilat içerisinden biri olan Martı'nın 3 yıl daire başkanlığı yaptığını, son 3 yıldır da başkanlık müşaviri görevinde bulunduğunu hatırlattı.

Erbaş, Martı'nın akademisyenliğinin büyük bir artı olduğunu, akademisyen olarak ürettiği bilgileri şimdi de sahada uygulama fırsatı bulacağını kaydetti.

- "Her türlü gayreti göstereceğim"

Prof. Dr. Martı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a ve Erbaş'a teşekkür ederek, görevini hakkıyla ifa edebilmek için elinden gelen her türlü gayreti göstereceğini vurguladı.

Törene Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Yrd. Doç Dr. Selim Argun ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı.