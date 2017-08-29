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Diyanet Mekke Hastanesine birincilik ödülü

- Diyanet İşleri Başkanlığınca hacılara sağlık hizmeti vermesi için kurulan Diyanet Mekke Hastanesi, Mekke İl Sağlık Müdürlüğünce birincilik ödülüne layık görüldü - Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sağlık Ekip Başkanı Dr. Görgülü: - "Hacılarımıza verdiğimiz önemin bir sonucu olarak bu ödülü almaya hak kazandık"

Diyanet Mekke Hastanesine birincilik ödülü

MEKKE (AA) - Mekke İl Sağlık Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığınca hacılara sağlık hizmeti vermesi için kurulan Diyanet Mekke Hastanesine birincilik ödülü verdi.

Sağlık hizmetleri, temizlik ve hijyen, kullanılan cihazlar, sağlık ünitelerinin çeşitliliği, uzman doktor sayısı gibi birçok alanda denetimden başarıyla geçen ve birincilik ödülü alan Diyanet Mekke Hastanesi, 420 sağlık personeliyle hacı adaylarına en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sağlık Ekip Başkanı Dr. Faruk Görgülü, yaptığı açıklamada, hastanenin birincilik ödülüne layık görülmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hacda sağlık hizmetlerinin oldukça büyük önem taşıdığını vurgulayan Görgülü, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hacılarımıza verdiğimiz önemin bir sonucu olarak bu ödülü almaya hak kazandık. Uzman doktorlarımız, hastanemizde hijyene verdiğimiz önem, kullanılan cihazlar bakımından titizlikle yürüttüğümüz çalışmanın bir sonucu olarak Mekke İl Sağlık Müdürlüğünce ve sağlık kurulunca ödüle layık görüldük. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme." dedi.

Görgülü, ödüle layık görülmelerinden dolayı Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ve Mekke İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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