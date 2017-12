MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Elbette burada ekonomik ve sosyal kalkınma yapıyoruz ama bu kalkınmanın yanında manevi kalkınmayı yapıyoruz ve önemsiyoruz " dedi.

Yaman, bir otelde 81 ilin başkanlarının katıldığı Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, programın Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslami kesimin, 12 Eylül ve 28 Şubat gibi dönemlerde en fazla sıkıntı yaşayan kesimler arasında yer aldığını belirten Yaman, bürokrat olarak kendilerinin de yaşadıklarını anlattı.

Mardin'de son bir yıldır büyükşehir belediye başkanlığı görevini de yürüttüğünü anımsatan Yaman, şöyle konuştu:

"Elbette yol yapıyoruz, taziye evleri yapıyoruz, onun zaten bütçesi var. Ama 25'in üzerinde sosyal proje yaptık, kadın ve gençlere. Çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. Bu şehirde herkes şu anda elini taşın altına koyuyor. Daha moralli bir şehir olduk. Şehir olarak yeni bir hikaye yazıyoruz. Burada ekonomik ve sosyal kalkınma yapıyoruz ama bu kalkınmanın yanında manevi kalkınmayı yapıyoruz ve önemsiyoruz."

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan ve başkanlığını yaptığı, 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonunda, yaşadıklarını anlattığını ifade etti.

Geçmişin bütün acıları ile yüzleşmenin gerektiğini vurgulayan Miroğlu, bu o acılar üzerinden yeni bir dünya kurmanın mümkün olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararının doğu olmadığına inandığını ancak ilişkilerin de bu kadar kolay heba edilmemesi gerektiğine inandığını aktaran Miroğlu, "Erbil ile Ankara arasında ki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi gerektiğine inanlardanım." dedi.

"Dünyada demokrasinin çanları çalıyor." diyen Miroğlu, şöyle konuştu:

"Atina'daki Antik Yunan demokrasisinin merkezi turistik bir gezi yeridir. Demokrasi diye bir şey kalmadı. Bugün liberal demokrasinin Washington ve Brüksel'deki kongre merkezleri ve parlamento binalarının da sanki sonuna geliniyor gibi. Bunu sevinmek yada sevinmemek düzleminde görmüyorum. Tarih hazır bir demokrasinin dünyada artık olmadığını bize gösteriyor.

Demokrasi adalet,eşitlik ,özgürlükler vesaire eğer bizi bir arada tutacak fikirlerse bu fikirleri kendi tarihsel mirasımızla değerlerimizle buluşturmanın zamanı geldi. Bu zaman içerisinde olmak son derece önemlidir. Türkiye beka sorununu ve bağımsızlığını yeniden düşünmek bakımından tuhaf zamanlardan geçiyor. İyi ki hep beraber bu tuhaf zamanları yaşıyoruz. Çünkü geleceğe bu tuhaf zamanların içinden sapasağlam çıkıp yeni Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Türkiye'nin yeniden kendini keşfetme sürecine gittiğine dikkati çekti. Türkiye'nin dünyada umudu ve yeniden ayağa kalkmayı temsil ettiğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu yüzden bu ülkeyi rahat bırakmazlar. Bu ülkede her türlü ayak oyunu devam eder. İçimizdeki lejyonerler üzerinden bu ülkeye her zaman diz çöktürme operasyonu yaparlar. İçimizde ne yaptığını bilmeyen kullanışlı yapılar üzerinden bu ülkeyi güçsüzleştirip bu ülkede vücudun su kaybetmesine neden olurlar. Kim bu coğrafyada Kürt'ün gururunu, sırtını okşuyorsa bilin ki niyeti başka. Kim bu ülkede Türkçülük fikrini kaşıyorsa, okşuyorsa bilin ki aynı amaca hizmet ediyor. Kim bu ülkede renkleri, dilleri,dinleri ırkları milliyetleri bir birine çatıştırmak istiyorsa bilin ki arka tarafından aynı zihniyet vardır. Bizim yıkıldığımız an birliğimizi kaybettiğimiz andır."

Birlikteliğin ve örgütlenmenin önemine değinen Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bugün 10 yıl önce birisi söylese ' sen rüya görmüşsün git yüzünü yıka' diyebileceğimiz şeyleri eğer aşabildiysek bunlar örgütlü olmaktan dolayıdır. Devletin bir memuru nikah kıyarken diğer görevlisi bu milletin itibar ettiği müftüsü, din görevlisi kıyamaz diyorlarsa burada bir mühendislik var. O mühendislikte sökülüp atılacak. 5 yaşında ana sınıfındaki çocuklar kilisede eğitim alırken, '12 yaşına kadar çocuklar camiye gidemez' diyenlerin düzeni sökülüp atılacak. Kur'an-ı Kerim ve siyer eğitim programlarının içine alınacak. Çocukların ibadet hürriyeti vardır ve okullarda, kamu kurumlarında imkanlar dahilinde bunlara mekanlar tahsis edilecek."

Toplantıya, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Aydın ve davetliler katıldı.