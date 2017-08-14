Diyanet Vakfından Bosnalı öğrencilere Türkiye gezisi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından düzenlenen "Hazreti Muhammed'in Hayatı" konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle altı gün boyunca İstanbul, Bursa ve Çanakkale'yi gezecek.

65 kişilik grup, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen gezide, Türkiye'deki tarihi eserleri, eğitim kurumlarını ve doğal güzellikleri tanıma imkanı bulacak.

Grubun Saraybosna'dan hareketi öncesinde açıklama yapan Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, Bosna Hersek İslam Birliği ile ilişkilerini güçlendirmek için bu tür programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, bu gezinin öğrencilerin Türkiye tarihini ve doğal güzelliklerini tanımaları açısından önemli bir program olduğunu söyledi.

Atlı, gezi kapsamında Türkiye'ye gönderilen öğrencilerin bir kısmının eğitim görmek için de tekrar Türkiye'ye gideceğini umduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaklarını ifade etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Din ve Eğitim Hizmetleri Sorumlusu Nezir Halilovic de ülke genelinden 15 bine yakın öğrencinin söz konusu bilgi yarışmasına katıldığını belirterek, söz konusu gezi projesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki müfredatta Hazreti Muhammed'in hayatına yeterince yer verilmediğini kaydeden Halilovic, "Bu eksikliği de benzer projelerle telafi etmeye çalışıyoruz." dedi.

Halilovic, Boşnakların İslam diniyle Türkler aracılığıyla tanıştığının herkesin malumu olduğunu anlatarak, "Bu proje kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasına birkaç kez katılan öğrencilerimizin olması, Türkiye'ye yaptıkları geziden ne kadar memnun kaldıklarının da göstergesidir." diye konuştu.

Gezi kapsamında Çanakkale'nin de görüleceğine işaret eden Halilovic, "Öğrenciler hem bizim hem de Türk kardeşlerimizin şehit verdiği toprakları da görme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.