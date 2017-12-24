Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC TFF
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Diyanet'in yurt dışı görevlendirmelerinde değişiklik

- OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı yeni KHK'yla, Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca, başkan yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacak

Diyanet'in yurt dışı görevlendirmelerinde değişiklik

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca, başkan yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacak.

696 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 18/A maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik doğrultusunda, yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmayacaklar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenecek.

Başkan yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacak.

Sınav Komisyonu, başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, genel müdürler arasından belirlenen üç veya Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye olmak üzere beş kişiden oluşacak. Sınav sonunda başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri Başkanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5