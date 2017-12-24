Diyanet'in yurt dışı görevlendirmelerinde değişiklik

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca, başkan yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacak.

696 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 18/A maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik doğrultusunda, yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmayacaklar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenecek.

Başkan yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacak.

Sınav Komisyonu, başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, genel müdürler arasından belirlenen üç veya Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye olmak üzere beş kişiden oluşacak. Sınav sonunda başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılacak.