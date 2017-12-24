Diyanet'te 341 ihraç, 18 göreve iade

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi.

Buna göre, bir başkanlık müşaviri, iki ilçe müftüsü, 14 vaiz, 106 Kur'an kursu öğreticisi, 167 imam hatip, 32 müezzin, bir murakıp, bir diyetisyen, bir şef, 8 veri hazırlama kontrol işletmeni ve 8 sözleşmeli imam hatip görevinden ihraç edildi.

Öte yandan, beş Kur'an kursu öğreticisi, 11 imam hatip, iki müezzin görevlerine döndürüldü.