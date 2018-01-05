ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Cami Planlama ve Tasarımı Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlıkta, ortaklaşa yürütülen projeye ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı’nın yanı sıra Diyanet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Gazi Üniversitesi’nden temsilciler ve akademisyenler katıldı.



- "Çalışmaların müzakeresi yapıldı"

Erbaş, planlama ve tasarım konusunda pek çok çalışmanın yapıldığını belirterek, inşasından kullanımına kadar camilerin nasıl verimli hale getirileceğinin çalışıldığını kaydetti.

Gazi Üniversitesinin projenin teknik yanıyla ilgili olarak önemli katkılar sağladığını ifade eden Erbaş, toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmaların müzakeresinin yapıldığını bildirdi.

Erbaş, projede görev alan ve destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve TOKİ yetkililerine teşekkür etti.

- Osmanlı, Selçuklu ve modern mimariden örneklerle tasarlanacak

Ceylan ise proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla önemli mesafelerin kat edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre proje kapsamında camilerin yapılacağı yere ihtiyacına göre Kur’an kursu, aile ve dini rehberlik bürosu, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, çok amaçlı salon, sergi salonu, sanat atölyesi, spor alanı, aşevi, taziye evi gibi bölümler de bulunacak. Engelliler, kadınlar ve yaşlıların erişimini kolaylaştıracak şekilde planlanacak olan camilerde kadınlar için abdesthane ve çocuk bakım mekanları yapılacak. Proje kapsamında camiler Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yanı sıra modern mimariden örneklerle tasarlanacak.