Diyanetteki görev değişikliği

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt göreve başladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, devir teslim töreninde, DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Bünyamin Albayrak, Doç. Dr. Yaşar Yiğit'ten, DİB Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Fatih Kurt ise Dr. Yüksel Salman'dan görevi devraldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, görevi devreden genel müdürlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, göreve yeni başlayan genel müdürlere ise başarılar diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetle Sudan'da olduğunu ifade eden Tıraşçı, Erbaş'ın selamlarını iletti.

Törene, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve diğer yöneticiler de katıldı.