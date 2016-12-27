Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların hatırlanması için özel 2017 yılı duvar takvimi hazırlandı.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar Daire Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminin unutulmaması için özel bir çalışma yapıldı.

Bu kapsamda hazırlanan duvar takviminin yapraklarında, 15 Temmuz gecesi Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar kullanıldı.

Basılı Yayınlar Daire Başkanı Yunus Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da çok acı olayların yaşandığını, bu gecenin milleti derinden sarstığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının darbe girişimi gecesi ve sonrasında vatandaşlarla birlikte olduğunu anlatan Akkaya, her yıl takvim hazırladıklarını ancak 2017 için bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Akkaya, "2017'ye özel hazırladığımız takvim, 15 Temmuz'da şehit olanların aziz hatırasınadır." dedi.

15 Temmuz'un hatıralarda tutulması gereken bir tarih olduğunu ifade eden Akkaya, bir daha böyle zamanların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Akkaya, herkese ulaştırmayı arzu ettikleri ancak sınırlı sayıda basılan özel takvimin, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına hediye edileceğini kaydetti.

- Çocuk takviminde de 15 Temmuz teması işlendi

Öte yandan, Diyanet Çocuk dergisinin okurlarına hediye edilen çocuk takviminin yedinci ayında da 15 Temmuz teması yer aldı.

Dergi tarafından 10 yıldır hazırlanan duvar takvimi, çocukların hayal dünyalarına uygun çizim ve görsellerle desteklendi.

Her ay farklı bir temanın ele alındığı duvar takviminde, İstanbul'un fethinden Çanakkale Zaferi'ne, o aya özel konuların çizimleri kullanıldı.

Takvimin temmuz yaprağında, ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde bekleyişinin yanı sıra cami minaresinden sela verilmesi resmedildi.