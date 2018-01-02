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Diyanetten 'kız çocukları' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunulduğuna dair haberlerin asılsız olduğu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyanetten 'kız çocukları' açıklaması

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan başkanlığın, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın "Dini Terimler Sözlüğü" isimli yayınındaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmenin iyi niyetle izah edilemeyeceği belirtildi.

"Başkanlığımız tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir"

Bazı basın yayın organlarında yer alan başkanlığın, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklama yaptığına dair haberlerin asılsız olduğu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir."

Açıklamada ayrıca, kurum tarafından düzenlenen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların sonuç bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceğinin defalarca kayda geçirildiği bildirilerek, Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşünün de bu yönde olduğuna işaret edildi.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

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