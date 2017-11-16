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Diyanetten "müftü nikahı" açıklaması:

- "İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verileceği hükmü kanuna eklenmiş ancak İçişleri Bakanlığından henüz bir yetkilendirme ve görevlendirme işlemi yapılmamıştır. Bakanlık ile başkanlığımız arasında konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir" - "Bu itibarla müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikah kıyılması mümkün bulunmamaktadır"

Diyanetten

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığınca yetki verilmeden müftülüklerce resmi nikah kıyılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na, yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verileceği hükmünün eklendiği belirtildi.

Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığından henüz bir yetkilendirme ve görevlendirme işleminin yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "İlgili bakanlık ile başkanlığımız arasında konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla İçişleri Bakanlığı tarafından müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikah kıyılması mümkün bulunmamaktadır. Yetkilendirme işlemleri konusunda başkanlık tarafından müftülüklerimize ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Başkanlığımızdan gelecek bilgilendirme sonrasında müftülüklerimiz resmi nikah işlemlerine başlayacaklardır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile müşterek eğitim programı çalışması, uygulamalar konusunda kılavuz el kitabı hazırlanması planlanmaktadır."

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Diyanet Işleri BaşkanlığıMüftülerin Resmi Nikah Kıyabilme Yetkisi
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