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Diyarbakır AFAD'a uluslararası sertifika

- Zorlu bir tatbikat sonrası BM'ye bağlı kuruluşun sınavını geçen AFAD ekipleri, "Uluslararası Hafif ve Ağır Arama Kurtarma Ekibi" unvanı almaya hak kazandı

Diyarbakır AFAD'a uluslararası sertifika

DİYARBAKIR (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gerçekleştirilen Uluslararası Arama-Kurtarma Danışma Grubunun (INSARAG) sınavını geçerek sertifika almaya hak kazanan Diyarbakır AFAD ekipleri, uluslararası alanda gerçekleşebilecek hafif ve ağır afetlere anında müdahale edebilecek.

Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma Birliği ekibi, INSARAG sertifika programı kapsamında iki gün boyunca 17 tam donanımlı araçla sınavı geçebilmek için ter döktü.

Yoğun hazırlığın ardından 72 kişilik ekip, Birleşmiş Milletler INSARAG tarafından gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamladı.

"Uluslararası Hafif ve Ağır Arama Kurtarma Ekibi" unvanı almaya hak kazanan AFAD ekibi, sertifika yeterliliği alarak sınıflandırılmış ağır ekip oldu.

Böylelikle Diyarbakır AFAD ekibi, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Afyonkarahisar, Bursa ve Sakarya'dan sonra Türkiye'nin akredite edilen AFAD birlikleri arasında yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AFADDiyarbakır
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