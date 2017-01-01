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Diyarbakır Çınar Emniyet Amirliği binasına roketatarlı saldırı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır Çınar Emniyet Amirliği binasına roketatarlı saldırı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensupları, Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri teröristlere karşılık verdi.

Olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri saldırının ardından operasyon başlattı.

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