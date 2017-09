Diyarbakır hayvancılıkta hedef büyüttü - Diyarbakır'da 22 milyon 200 bin lira bütçeyle kurulan ve 36 işletmede 500 kişinin istihdam edildiği Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde işletme sayısı her geçen gün artıyor - Türkiye'nin ilk tarıma dayalı ihtisas besi bölgesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla Diyarbakır'ın tüm Türkiye'ye kırmızı et sunan bir üs haline gelmesi hedefleniyor - Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oyur: - "2018 yılında bütün işletmeler tamamlandığında büyükbaş hayvan kapasitesi 15 bine, istihdam sayısı da bine ulaşacaktır. Hedefimiz Diyarbakır'ı batıya ve tüm Türkiye'ye et gönderen bir üs haline getirmektir" - TKDK İl Koordinatörü Güneş: - "Yatırımcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu yatırım Diyarbakır için pozitif ayrıcalık oldu"

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:02