Diyarbakır hayvancılıkta hedef büyüttü

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesine sahip Diyarbakır, birbiri ardına artan işletme sayısıyla hayvancılıkta hedef büyüttü.

Bölgenin kalkınması için tarım ve hayvancılığın lokomotif sektör olarak görüldüğü Diyarbakır'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bin 860 dönüm alanda 22 milyon 200 bin lira bütçe ile 2009 yılında kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde hibe destekle kurulan işletme sayısı 36'ya yükseldi.

Tarıma dönük sanayinin öncü kuruluşlarından biri olarak görülen ve bölgedeki yetiştiriciye umut olan organize sanayi bölgesi, aynı zamanda istihdama da büyük katkı sunuyor.

8 yılda 36 işletmede istihdam sayısı 500 kişiye ulaşırken 15 işletmenin daha kurulması için çalışmalar sürüyor.

80 işletme kapasitesine sahip, Türkiye'nin ilk tarıma dayalı ihtisas besi bölgesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla Diyarbakır'ın tüm Türkiye piyasasına kırmızı et sunan bir üs haline gelmesi hedefleniyor.

- "Diyarbakır diğer illere örnek teşkil edecek"

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Kadri Oyur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan hayvancılığı geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

15 bin büyükbaş kapasiteli Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık bin kişiye istihdam imkanı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Oyur, yer tahsisi yapılan yatırımcıların ilgili koordinatörlüğe başvurarak projelerini gerçekleştirmek için hibe destek aldığını belirtti.

Oyur, "Bu sanayi bölgesi işsizliği azaltmak için imkan sağlayacak, Türkiye ekonomisine çok katkısı olacak. Diyarbakır hayvancılıkta diğer illere örnek teşkil edecek.İşsizliği azaltma konusunda belirli bir imkan sağlayacak." dedi.

- "Hedefimiz bölgeyi bir hayvancılık merkezi haline getirmek"

Hayvancılık sektöründe bölgenin prestij kazanması için yapılan çalışmaların önemine işaret eden Oyur, şöyle konuştu:

"Hayvancılığın bir yerde toplanması hayvancılık alanında bir sinerji yaratıyor. Güvenlik, elektrik, su ve alt yapı gibi hizmetler devlet tarafından sağlandı. Bu da ciddi bir avantaj getiriyor. 80 işletme kapasitesine sahip Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete bulunan 36 işletmede yaklaşık 500 kişi çalışıyor. Burası devrim niteliğinde. 2018 yılında bütün işletmeler tamamlandığında büyükbaş hayvan kapasitesi 15 bine, istihdam sayısı da bine ulaşacaktır. Hedefimiz Diyarbakır'ı batıya ve tüm Türkiye'ye et gönderen bir üs haline, bölgeyi bir hayvancılık merkezi haline getirmektir.

- 15 işletmenin yapımı sürüyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, 80 besi işletmesinden 36'sının tamamlandığını belirtti.

36 projenin toplam yatırım tutarının 49,5 milyon lira olduğunu, bu projelere toplamda 23,4 milyon lira hibe destek sağladıklarını dile getiren Güneş, yapımı süren 15 projenin bulunduğunu vurguladı.

Güneş, 15 işletmenin yatırım tutarının 36,5 milyon lira olduğunu aktararak, bu projelere toplam sağlayacakları hibe desteğinin 16,6 milyon lira olacağını, kalan 30 projeyi de nitelikli girişimcileri destekleyerek 2019 yılına kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

- "Bu yatırım Diyarbakır için pozitif ayrıcalık oldu"

Devlet sayesinde modern besi işletmelerinin kurulduğuna dikkati çeken Güneş, "Tamamlanan işletmelerde toplam 10 bin besi hayvanı bulunmakta. Bu da bölge için önemli bir rakam. Buraya yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Tam kapasiteyle çalışması halinde işsizliği azaltmada ciddi adım atılmış olacak. Bu yatırım Diyarbakır için pozitif ayrıcalık oldu." diye konuştu.

İşletmecilerden Mehmet Tekay, hayvancılık sektörünün devletin verdiği teşviklerden dolayı kentte oldukça ilgi çeken bir pazara ulaştığını söyledi.

2012 yılında projelerinin onaylanmasıyla 80 büyükbaş hayvan ile bu sektörde yer aldıklarını dile getiren Tekay, "İşimizden memnunuz. Çiftliğimizi biraz daha büyütmek istiyoruz. Tekrar proje hazırlayıp TKDK'ya sunduk. 100 büyükbaş hayvana sahip bir çiftlik kuruyoruz. Toplam 180 büyükbaş besi çiftliği sahibi olacağımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.







