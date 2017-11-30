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Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

- Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik soruşturma kapsamında, 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için Diyarbakır merkezli Mardin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 2 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, buna ait 2 şarjör ve 10 fişek ile ruhsatsız av tüfeği ve silaha ait 30 fişek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilah Kaçakçılığı
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