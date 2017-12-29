Diyarbakır okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasını geçti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, yürütülen çalışmalarla okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasını geçti.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verilerine göre kentte 3-5 yaş gruplarında okul öncesi eğitime katılımda 6 ayda yüzde 64,5 oranında artış sağlandı. Böylelikle oran 43,98'e yükseldi.

Türkiye ortalamasının yüzde 35,52 olduğu okul öncesi eğitimde, Diyarbakır sahip olduğu oranla büyük başarı sağlayarak ülke ortalamasının üzerinde çıktı.

Sadece 5 yaş grubunda ise yüzde 50,5 olan katılım oranı 6 ayda yüzde 89,8 artış göstererek yüzde 95'e yükseldi. Türkiye ortalamasının yüzde 58,79 olduğu bu yaş grubunda da Diyarbakır yüzde 95 ile ortalamanın üzerine çıkmayı başardı.

- Eğitim standartlarının artırılması için 4 milyon 500 bin lira kaynak

Karacadağ Kalkınma Ajansınca, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okul öncesi eğitim alanında okullaşma oranının artırılması ve dezavantajlı bölgelerdeki çocukların eksik kalan eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4 milyon 500 bin lira kaynakla "Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Projesi" başlatıldı.

Proje ile okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapı güçlendirilerek eğitimin kalite ve cazibesinin artırılması hedeflendi.

- "Eğitim önceliğimiz okul öncesi eğitim"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, DSİ Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda eğitimin en önemli hizmet alanı olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitim alanında çok önemli yatırımlar olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, özellikle okul öncesinden başlayarak okullaşmayı ve eğitime odaklanmayı gerçekleştireceklerini belirtti.

Eğitimin en önemli alanının okul öncesi olduğuna işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Yapılan tüm araştırmalar ortaya koymaktadır ki insanın kişilik ve gelişiminin, temel değerlerinin, yani bizi biz eden kazanım sürecinin en belirleyici dönemi 3 ve 6 yaş arası dediğimiz 72 aylık dönemdir. Hükümetimizin ortaya koyduğu kararlılıkta şüphesiz ülkemizin her ilinde olduğu gibi Diyarbakır'da da yoğun bir çalışma devam etmektedir. Eğitim önceliğimiz okul öncesi eğitim çünkü yarınlarımız, geleceğimiz ve zenginliğimiz olan çocuklarımızı bu yaşlarda eğitime ve eğitimle ilgili alanlara taşırsak, onları özgüven kazandıracak, mutlu edecek, temel kişilik ve bilgi temelinde buluşturursak geleceğimiz o kadar güzel ve güvende olacaktır."

Güzeloğlu, ilde göreve başladığı günden itibaren eğitim alanındaki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaptıklarını belirterek, 17 ilçenin tamamında sıkı çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Okul öncesi eğitime gidecek çocukların belirlendiğini, ev ziyaretlerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Güzeloğlu, "Her okulumuzda malzeme, donanım ve diğer eksiklikler tamamlandı. Yeni anaokullarımızın yapımı devam etmekle birlikte mevcut anaokullarımızın veya anasınıfına dönüşecek alanlarımızın iyileştirilmesi de gerçekleştirildi." diye konuştu.

- "Başarı öyküsü yazıldı"

"Diyarbakır'ın özellikle eğitim alanında en üst sırada, en başarılı bir düzeyde olmasını hedefliyoruz. Bunun da yolunun okul öncesi eğitimden geçtiğini biliyoruz. Yaklaşık 6 aylık geride bıraktığımız çalışma döneminde elde edilen başarı gerçekten gurur vericidir." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da 30 Haziran 2017 itibarıyla geride kalan 6 aya baktığımızda gerçekten bir başarı öyküsü yazıldı. 30 Haziran'da 3,4, ve 5 yaş gruplarında okullaşma oranımız yüzde 26,74'tü. Şüphesiz bu kabul edilebilir bir oran değil. Bugün itibarıyla bu oran yüzde 43,98'e çıkmış durumda. Yıl sonu hedefimiz yüzde 75'tir. Bu oran bizim Türkiye açısından en güzel düzeye gelmemizi sağlayacaktır. Bugün 3,4 ve 5 yaş gruplarındaki okullaşma oranımız 35,52 olan Türkiye ortalamasını çok aşan ve Diyarbakır adına başarı öyküsü olarak öne çıkan bir sonuç olmuştur."

Güzeloğlu, 6 ay önce 5 yaş grubundaki okullaşma oranının yüzde 50,5 düzeyinde bulunduğunu belirterek, bugün ise 5 yaş grubundaki oranının yüzde 95,1'e çıktığını vurguladı.

Bu oranın yüzde 100 hedefine çok yakın olduğuna işaret eden Güzeloğlu, "İkinci yarıyılın başında yüzde 100 hedefini de elde ederek hiçbir çocuğumuzun 5 yaş grubunda okul öncesi eğitim dışında kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu oran ilköğretime hazırlık açısından çok stratejik bir başarı eşiğidir. Okul öncesi 5 yaş grubunda yüzde 89,8 bir artış sağlanmıştır ki bu bir rekor artıştır." şeklinde konuştu.



