Diyarbakır Valisi Aksoy'dan şehit ailesine ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser’in baba evini ziyaret etti.

Şehidin babası Ömer Gülser ve annesi Emiş Gülser tarafından karşılanan Aksoy, şehit ailesiyle yakından ilgilendi.

Aile ile sohbet eden Aksoy, şehidin kardeşlerine dizüstü bilgisayar hediye etti.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar ve Halk Bankası Bölge Müdürü Deniz Yıldırım da hazır bulundu.