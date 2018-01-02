Diyarbakır Valisi Güzeloğlu:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır’ımızın sadece ülkemiz için değil dünya çapında bir tarımsal üretim merkezi haline getirilmesi en temel önceliğimizdir." dedi.

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığında ilçe ziraat odası başkanlarıyla düzenlenen toplantıda, tarımın tüm dünyada, Türkiye’de ve Diyarbakır’da stratejik sektör olduğuna dikkati çekti.

Diyarbakır’ın tarımsal potansiyelinin sadece Türkiye değil, dünya için de önem taşıyan bitkisel ve hayvansal üretimde önde tarımsal üretim merkezi olduğunu belirten Güzeloğlu, kırmızı mercimeğin Türkiye'de en çok Diyarbakır'da üretildiğini kaydetti.

Güzeloğlu, Diyarbakır’ın çok önemli hayvan varlığı ve hayvansal üretim kapasitesinin bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"İpek böceği üretiminin Türkiye’de en fazla gerçekleştiği il Diyarbakır. Büyükbaş hayvan varlığını 2002 ile 2016 arasında yaklaşık yüzde 53 oranında arttırmış. Süt üretiminde Diyarbakır yaklaşık 450 bin tonluk süt üretiminde önemli bir ildir. Bal üretiminde Diyarbakır, Türkiye’de 15’inci sırada. Giderek öne çıkmanın çabalarını ve planlamasını arttırmaktadır."

Silvan Projesi'nin önemine değinen Güzeloğlu, “235 bin hektar daha sulanabilir alan katılacak. Bir bütün olarak bakıldığında Diyarbakır’ın sulanabilir bütün alanlarını sulu tarımla buluşturacaktır. Bu proje, bitkisel üretimimizi beş katına çıkaracak. Diyarbakır ve ülke ekonomisine yıllık 1,2 milyar tutarında doğrudan bir katkı sağlayacaktır. En önemlisi de doğrudan 300 bin kişilik istihdamı sağlayacak olmasıdır." dedi.

- "Doğru ürün, doğru yöntem ve yüksek gelir, hedefimiz bu"

Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır’ımızın sadece ülkemiz için değil dünya çapında bir tarımsal üretim merkezi haline getirilmesi en temel önceliğimizdir. Kamu kurumlarımız ve tarım sektöründeki tüm paydaşlarımıza bu hedef doğrultusunda kilitlendik ve birleştik. Ne ziyan edecek bir damla suyumuz ne de ziyan edilecek bir karış toprağımız var. Doğru ürün, doğru yöntem ve yüksek gelir, hedefimiz bu. Bitkisel ve hayvansal üretimde Diyarbakır olarak yakın gelecekte tarımsal üretimden büyük bir pay alacağız."

Toplantıya, Vali Yardımcı Hasan Gökpınar, Karacadağ Kalkınma Ajansı Başkanı Hasan Maral, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAPUTAEM) Müdürü Mehdi Sümerli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve ziraat odası başkanları katıldı.