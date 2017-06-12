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Diyarbakır'da 10 bin kişilik iftar programı yapılacak

- AK Parti İstanbul ve Diyarbakır il başkanlıklarınca yarın 10 bin kişilik iftar programı düzenlenecek

Diyarbakır'da 10 bin kişilik iftar programı yapılacak

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır'da 10 bin kişilik iftar programı düzenleyecek.

İstanbul ve Diyarbakır il başkanlıklarınca düzenlenecek program kapsamında yarın Dağkapı Meydanı'nda 5 bin kişi birlikte iftar açacak, ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin de evlerine yemek servisi yapılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cihan Öztunç, Dağkapı Meydanı'nda yaptığı açıklamada, uzunca bir süredir Diyarbakır ile aralarında kurdukları "kardeşlik köprüsü"nün meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Geçen yıl terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırılar sırasında İstanbul milletvekilleri, belediye başkanları ve il yöneticileriyle Diyarbakır halkına destek olmak için Diyarbakır'a geldiklerini anımsatan Öztunç, şöyle konuştu:

"Bugün Diyarbakır daha rahat bir günde ama biz iftarımızı yine aynı ekiple yarın burada yapacağız. Diyarbakırlı kardeşlerimizle tekrardan kucaklaşacağız, birlikte iftar açacağız. Bütün Diyarbakir halkını yarın Dağkapı Meydanı'nda vereceğimiz bu iftara davet ediyorum. 10 bin kişilik bir iftar hazırlığımız var. Kardeşlik hukukunun tesis edildiği bir iftar programını birlikte icra ederiz ümidiyle bütün Diyarbakir halkını davet ediyorum."

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ise İstanbul teşkilatlarının birçok defa Diyarbakır'a desteğini sunduğunu hatırlattı.

Yarın yapılacak iftar programında başta Sur halkı olmak üzere vatandaşlarla bir araya geleceklerini dile getiren Akar, "Sur'da terör hadiseleri yaşanırken İstanbul teşkilatımız o günlerde gelip, hep birlikte terör mağdurlarının yarasını sarmaya beraber koştuk. Bu gönül köprülerini kuvvetlendireceğiz, daha güçlü hale getireceğiz. Zor günleri aştık." dedi.

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