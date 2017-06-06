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Diyarbakır'da 10 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla Kulp ilçesinin 10 kırsal mahallesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı son buldu

Diyarbakır'da 10 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 10 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 ilçeye bağı 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında Kulp ilçesine bağlı 10 kırsal mahallesinde 4 Haziran saat 19.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 12.00 itibarıyla son bulduğu duyuruldu.

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DiyarbakırKulpYasak Kaldırma
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