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Diyarbakır'da 100 çocuğa bisiklet

- Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'nın talimatıyla çocuk yaz kampında tatil yapan 100 çocuğa bisiklet hediye edildi

Diyarbakır'da 100 çocuğa bisiklet

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla, 100 çocuğa bisiklet hediye etti.

Göreve başlamasıyla çocuk ve gençlerin sosyal faaliyetlerine yönelik çalışmaları hızlandıran Atilla, Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısında çocuk yaz kampında tatil yapan çocuklara bisiklet sözü vermişti.

Atilla'nın talimatıyla çocukları spora ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, çocukluk obezitesini azaltmak ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 9-14 yaş arası 100 çocuğa bisiklet dağıtılması amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Yaman, çocuklar ve aileleri katıldı.

Bisikletlerini alan çocuklar, Atilla'ya teşekkür etti.

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BisikletCumali AtillaDiyarbakırDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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