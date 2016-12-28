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Diyarbakır'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı

- Lice, Hazro ve Kocaköy'e bağlı 11 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bunlarca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon gerçekleştirilecek bölgelerdeki vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu köylerinde saat 05.00'ten geçerli olmak üzere sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, uygulamanın can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi.

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