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Diyarbakır'da 18 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

- Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 18 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'da 18 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 18 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesinde Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce ve Yaprakköy mahalleleriyle bağlı mezralarında bugün saat 12.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

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