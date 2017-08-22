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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Kulp'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ yakalandı - Çermik ilçesinde ortaya çıkarılan 2 sığınakta 250 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken bir terörist sağ yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp ve Çermik ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20-21 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrasındaki operasyonda dün 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ yakalandı. Çatışmada yaralanan bir güvenlik korucusu da helikopterle sevk edildiği Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Operasyonda 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 300 fişek, 4 el bombası, 2 şemsiye ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

- İki sığınak imha edildi

Öte yandan, Çermik ilçesinin Göktepe ve Aynalı köyleri sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.

İçerisinde 118 fişek, el bombası, silah üstü termal kamera, M-16 şarjörü, 250 kilogram amonyum nitrat, 650 pil, 3 küçük tüp ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesinin bulunduğu sığınaklar imha edildi.

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2 Sığınak2 TeröristDiyarbakırTerör örgütü PKK
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