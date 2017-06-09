Diyarbakır'da 2 ton 290 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 6 ilçede yürütülen operasyonda, 2 ton 290 kilogram esrar ve 6 bin 632 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta saat 22.00'de 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Operasyon kapsamında dün 5 köy ve mezradaki 117 ev ve eklentisindeki aramada 7 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerce 40 noktada yapılan kontrollerde, 151 araç ve 592 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 19 kişi, Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı. 2 kişi ise ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan adliyeye sevk edildikten sonra salıverildi.

Teröristlerce kullanılan 2 sığınak ile bir mağaranın içi ve çevresindeki aramada, 12 mutfak tüpü, 4 M16 piyade şarjörü, 120 M16 piyade tüfeği fişeği, 50 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, sekizli pil bloğu, fünye, 500 metre kablo, 7 terörist kıyafeti, keskin nişancı gizleme ağı, 4 uyku tulumu, hassas terazi, muhtelif yiyecek ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Narkoterörle mücadele kapsamında 2 ton 290 kilogram esrar ile 6 bin 632 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Muhabir: Hasan Namlı