Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor
Yine CNN'e yüklendi
Yine CNN'e yüklendi
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım

Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kullanılmaya hazır 2 ton 800 kilogram patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp İlçesi Alaca...

Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kullanılmaya hazır 2 ton 800 kilogram patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp İlçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası mücavirinde dün saat 06.00'dan itibaren başlatılan operasyon, aynı gün saat 18.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda yapılan aramalarda üç ayrı mevkide toprağa gömülü bidonlar ile sığınaklar içerisinde, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, roketatar, bin 500 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 bin 700 biksi mühimmatı, 10 anti-personel roketatar mühimmatı, 15 anti-tank roketatar mühimmatı, M15 anti-tank mayını, 25 roketatar sevk fişeği, 10 el bombası, 66 torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı kullanıma hazır halde 2 ton 800 kilogram patlayıcı, araç telsizi ve 300 metre kablo bulundu.

Savcılığın talimatıyla silah, mühimmat ile delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler ise yerinde imha edildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2 Ton 800 Kilogram PatlayıcıDiyarbakırKulpPkk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5