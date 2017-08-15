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Diyarbakır'da 300 polis ile uyuşturucu operasyonu

- Kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 300 polisin katılımıyla helikopter ve drone destekli operasyonda, 17 adreste arama yapıldı, 7 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da 300 polis ile uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla hava destekli 300 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır merkez Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona 300 personel katıldı.

Helikopter ve drone destekli düzenlenen operasyonda, önceden belirlenen 17 adreste arama yapıldı.

Aramada, 7 zanlı gözaltına alındı, 3 kilogram esrar, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 3 fişek ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 390 lira ele geçirildi.

Öte yandan, kentte son bir haftada düzenlenen 29 ayrı operasyonda da 19 kilogram kubar esrar, 2 kilo 220 gram toz esrar, 27 gram kokain, 12 gram eroin ve 140 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 5'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.






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DiyarbakırOperasyonUyuşturucu
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