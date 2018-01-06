Diyarbakır'da 565 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen 3 operasyonda 565 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaköy ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 107 kilo 100 gram, Silvan yolu üzerindeki başka bir araçta 207 kilo 750 gram, Silvan yolu Üçyol mevkisindeki kamyonette de bulaşık deterjanlarıyla gizlenmiş 250 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda H.E, A.P, H.O, M.G, Z.B, T.G, Z.G. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.