Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Diyarbakır'da 565 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen 3 operasyonda 565 kilogram kubar esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi...

Diyarbakır'da 565 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen 3 operasyonda 565 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaköy ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 107 kilo 100 gram, Silvan yolu üzerindeki başka bir araçta 207 kilo 750 gram, Silvan yolu Üçyol mevkisindeki kamyonette de bulaşık deterjanlarıyla gizlenmiş 250 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda H.E, A.P, H.O, M.G, Z.B, T.G, Z.G. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5