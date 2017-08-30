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Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu

- Sur ilçesinde Dicle nehri kenarında 3 varil içerisinde amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı madde düzeneği imha edildi

Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 varil içerisinde 600 kilogram amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzeneği bulundu.

"Merkez Sur ilçesinde Dicle nehri kenarında patlayıcı madde bulunduğu" yönünde istihbarat alan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu bölgede çalışma başlatıldı.

Bölgede zırhlı kepçelerle yapılan aramalarda 3 varil içerisinde 600 kilogram amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzenekleri tespit edildi.

Sevk edilen özel harekat polislerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemenin ardından patlayıcı düzenekleri kontrollü şekilde imha edildi.

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600 Kilogram Amonyum NitratDiyarbakırPatlayıcı Madde
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