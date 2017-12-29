Diyarbakır'da 80 engelli öğrenciye giysi yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Derneğince, Diyarbakır'da 80 işitme engelli öğrenciye giysi yardımı gerçekleştirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Derneğince, merkez Yenişehir ilçesinde Surkent İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 80 öğrenciye giysi yardımı yapıldı. Dernek Genel Başkanı Ali İsmet Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da eğitim gören engelli öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, sağlık, nakdi, eğitim desteği; işitme engelli çocuklara da eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla işitme cihazı yardımı yaptıklarını belirten Öner, ayrıca dernek bünyesinde oluşturulan ekip ile ulaşamadıkları ihtiyaç sahibi işitme engelli vatandaşları tespit ettiklerini, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli yardımlar yaptıklarını bildirdi.

İşitme engelli öğrenciler için yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Öner, hayırseverlerce yapılan giyim yardımlarını öğrencilere ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öner, "Diyarbakır'a gereken önemi vereceğiz. öğrencilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Elimizden ne geliyorsa Diyarbakır'daki engelli öğrenciler için yapmaya hazırız." dedi.

Öğrencilere yapılan yardımlardan dolayı teşekkürlerini ileten Surkent İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı İbrahim Eken ise "Öğrencilerin bu mutluluğunu görmek bizleri de çok etkiliyor. Yapılan bu yardımlar hem öğrencilere bir katkı oluyor hem de şehirler arası kaynaşmalara vesile oluyor. Hayırseverlerin bu tür yardımlarının devamını dilerim." diye konuştu.