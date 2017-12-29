Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Diyarbakır'da 80 engelli öğrenciye giysi yardımı

- Türkiye İşitme Engelliler Derneğince, Diyarbakır'da 80 işitme engelli öğrenciye giysi yardımı yapıldı - Dernek Genel Başkanı Öner: - "Öğrencilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Elimizden ne geliyorsa Diyarbakır'daki engelli öğrenciler için yapmaya hazırız"

Diyarbakır'da 80 engelli öğrenciye giysi yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Derneğince, Diyarbakır'da 80 işitme engelli öğrenciye giysi yardımı gerçekleştirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Derneğince, merkez Yenişehir ilçesinde Surkent İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 80 öğrenciye giysi yardımı yapıldı. Dernek Genel Başkanı Ali İsmet Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da eğitim gören engelli öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, sağlık, nakdi, eğitim desteği; işitme engelli çocuklara da eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla işitme cihazı yardımı yaptıklarını belirten Öner, ayrıca dernek bünyesinde oluşturulan ekip ile ulaşamadıkları ihtiyaç sahibi işitme engelli vatandaşları tespit ettiklerini, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli yardımlar yaptıklarını bildirdi.

İşitme engelli öğrenciler için yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Öner, hayırseverlerce yapılan giyim yardımlarını öğrencilere ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öner, "Diyarbakır'a gereken önemi vereceğiz. öğrencilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Elimizden ne geliyorsa Diyarbakır'daki engelli öğrenciler için yapmaya hazırız." dedi.

Öğrencilere yapılan yardımlardan dolayı teşekkürlerini ileten Surkent İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı İbrahim Eken ise "Öğrencilerin bu mutluluğunu görmek bizleri de çok etkiliyor. Yapılan bu yardımlar hem öğrencilere bir katkı oluyor hem de şehirler arası kaynaşmalara vesile oluyor. Hayırseverlerin bu tür yardımlarının devamını dilerim." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırİstanbul İşitme Engelliler DerneğiYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5