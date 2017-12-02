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Diyarbakır'da 810 kilo toz esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar" operasyonunda, narkoterörle mücadele kapsamında yapılan aramalarda, 810 kilogram toz esrar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Lice,...

Diyarbakır'da 810 kilo toz esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar" operasyonunda, narkoterörle mücadele kapsamında yapılan aramalarda, 810 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri sınırları içerisinde 28 Kasım'dan itibaren başlatılan "Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar" operasyonunda, dün narkoterörle mücadele kapsamında yapılan aramalarda 810 kilogram toz esrarın yakalandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucunun muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

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