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Diyarbakır'da AK Parti ilçe başkanına yapılan terör saldırısı

- Partinin Dicle İlçe Başkanı Aktert'in hayatını kaybettiği terör saldırısı ile ilgili 1 kişi yakalandı

Diyarbakır'da AK Parti ilçe başkanına yapılan terör saldırısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu öldürülmesi olayının faillerinden biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, PKK'lı teröristlerin Aktert'e yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili aranan şüpheli R.T'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda R.T. yakalandı.

Gözaltına alınan R.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olayın diğer faili olduğu tespit edilen terörist S.G'nin de Bingöl kırsalında TSK tarafından düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Dicle ilçe merkezi çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan Aktert, 10 Ekim 2016'da teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu olay yerine hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DicleDiyarbakır
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