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Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 sivil hayatını kaybetti

Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda, askeri araçların sevkiyatını yapan 2 sivil hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 sivil hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu araçların sevkiyatını yapan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bismil karayolunun yol yapım çalışmasının sürdüğü 45. kilometresindeki Göksu köyü mevkisinde askeri araçların geçişi sırasında terör örgütü PKK mensupları daha önce yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda, İzmir'den Siirt'e 2 askeri aracın sevkiyatını yapan firmada görevli 2 kişi hayatını kaybetti.

Patlama nedeniyle hasarın oluştuğu yol, ulaşıma kapandı.

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