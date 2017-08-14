Diyarbakır'da baraj gölüne düşen genç kız boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj gölüne düşen genç kız boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçedeki Dicle Barajı gölü kenarında piknik yapan 19 yaşındaki Necla Kaderci, dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kaderci, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaderci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Genç kızın cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.