Diyarbakır'da bayramlaşma

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Kurban Bayramı'nda da ülkenin birlik ve beraberliğinin, yaşama ve birlikte geleceğe yürüme iradesinin mührü olan Diyarbakır'ımızda çok güzel bir bayram geçirdiğimizi özellikle paylaşmak istiyorum." dedi.

Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile karayolları tesislerinde bayramlaşma programına katıldı.

Kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, engelli derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaşan Güzeloğlu, tesis çalışanları ve basın mensuplarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güzeloğlu, yaptığı açıklamada, programa katılan herkesin bayramını kutladığını söyledi.

Bu bayramın kardeşlik, dostluk, barış ve güzellikler getirmesini dileyen Güzeloğlu, "İslam aleminde yaşanan acıların, tüm dünyada dökülen kan ve gözyaşlarının dinmesine ve bitmesine bu bayramın vesile olmasına Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Bayramların insanın nefsinden kaynaklanan yanlışlıkların giderildiği zamanlar olduğunu belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Biz bayramları en büyük armağan ve zamanlar olarak görüyoruz. Kurban Bayramı'nda da ülkenin birlik ve beraberliğinin, yaşama ve birlikte geleceğe yürüme iradesinin mührü olan Diyarbakır'ımızda çok güzel bir bayram geçirdiğimizi özellikle paylaşmak istiyorum. Bu gün Diyarbakır'ın her köşesinde bu coşkuyu, mutluluğu, kaynaşmayı ve kardeşliği hissediyoruz. İnanıyoruz ki gelecek her günümüz bu bayram coşkusuyla daha güzel olacak. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Diyarbakır'da görev yapmanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Güzeloğlu, şunları söyledi:

"El ve güç birliğiyle ama en önemlisi de gönül birliğiyle Diyarbakır'ımızı daha güzel bir geleceğe taşıma gayretiyle daha nice güzel bayramları milletçe, birlik ve beraberlik içinde idrak etmeyi rabbimden niyaz ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz uğruna, ülkenin birlikte yaşama iradesi ve bu toprakları vatan yapan, devletimizi ve milletimizi sonsuza kadar payidar eylemek ve yaşatmak uğruna hayatlarını seve seve feda eden bütün aziz şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onların emaneti olan bu vatanı kararlılık ve azimle geleceğe, gelişen, güçlenen ve kardeşlik temelinde her gelecek gün daha güzel yarınlara ulaştıran bir azmin ve iradenin temsilcisi olduğumuzu özellikle belirtiyorum."

Güzeloğlu, bu bayramın dargınların ve kırgınların buluşmasına ve barışmasına vesile olmasını diledi.