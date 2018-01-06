Diyarbakır'da binada patlama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kafelerin bulunduğu binanın 3. katındaki boş dairede el yapımı patlayıcı infilak etti, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı'nda kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3. katındaki boş dairede el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamanın ardından binadakiler tahliye edildi, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Patlamanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.