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Diyarbakır'da bir günlük bebek bulundu

- Merkez Kayapınar ilçesinde apartmanın önünde bulunan bir günlük kız bebek, hastaneye götürüldü

Diyarbakır'da bir günlük bebek bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanın önünde bir günlük kız bebek bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir apartmanın önünde bebek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerince alınan bebek, Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Bebeğin bir günlük olduğu, doğumunun ardından apartman önüne konulduğu öğrenildi.

Karnı doyurularak hastanede gözetim altına alınan bebeğin ailesine ulaşılmaya çalışılıyor.


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Diyarbakır
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