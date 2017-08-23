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Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

- Operasyonda Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde dün bir terörist sağ olarak yakalandı - Tespit edilen 9 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir terörist yakalandı.

Kulp İlçesi kırsalındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon dün başarıyla tamamlandı.

Dün Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde bir terörist sağ olarak yakalandı. Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, termal piton dürbün, el telsizi, bin bixi fişeği, 200 metre kablo, 4 not defteri, radyo, toprağa gömülü 3 bidon içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen 9 ayrı el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

İki gün süren operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak yakalandı. 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, termal piton dürbün, 15 şarjör, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, el telsizi, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKulpTerör Operasyonu
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