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Diyarbakır'da Engelsiz Yaşam Merkezi kurulacak

- Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla: - "Engelli kardeşlerimiz için birçok donanıma sahip olacak Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yıl sonunda hizmete açacağız"

Diyarbakır'da Engelsiz Yaşam Merkezi kurulacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Engelsiz Yaşam Merkezi kurulacak.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla, halk oyunları ekibi kurmak isteyen engelli öğrencilere destek sundu.

Bu sayede ekip oluşturarak çalışmalara başlayan engelli gençler Atilla'yı ziyaret edip, kendisine teşekkür etti. Başkan Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin projelerinde engellilere özel önem verildiğini vurgulayarak, her zaman onların yanında olduklarını söyledi.

Engellilerin kendilerine Allah'ın bir emaneti olduğunu dile getiren Atilla, şunları belirtti:

"Projelerimizde engellilerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yürütüyoruz. Engellilerin sosyal gelişimine katkı sunacak her türlü faaliyete destek veriyoruz. Engelliler bizim için çok değerlidir. Engelli kardeşlerimiz için bir çok donanıma sahip olacak Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yıl sonunda hizmete açacağız."

Daha sonra Atilla, engelli gençlerden oluşan halk oyunları ekibiyle belediyenin önünde davul zurna eşliğinde halay çekti.

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Cumali AtillaDiyarbakırDiyarbakır Büyükşehir BelediyesiEngelliler
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