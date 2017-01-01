Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Diyarbakır'da Halep için kermes

- AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi - Kermese katılan vatandaşlar, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi - AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Evsen: "Birliğimizin, beraberliğimizin altına dinamit koymak istiyorlar ama bunu başaramayacaklar"

Diyarbakır'da Halep için kermes

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.

Dağkapı Meydanı'ndı "Halepli Kardeşlerimiz Yalnız Değildir" sloganıyla yapılan ve gelirinin Haleplilere gönderileceği kermese, kent halkı yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, meydanda kurulan çadırda partili kadınlarla gözleme hamuru açtı.

Evsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesle elde edilen gelirin Haleplilere gönderileceğini söyledi.

Kermese merkez ilçe teşkilatlarının da katkı sunduğunu ifade eden Evsen, kent halkının yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

- İstanbul'daki terör saldırısı

Evsen, gerçekleştirilen terör saldırısını kınadıklarını ifade ederek, "Sivillere, asker ve polislerimize, insanlara, insanlığa yapılan her türlü saldırıyı kınıyorum." dedi.

Saldırının Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki çözüm için yürüttükleri çalışmalara yönelik olduğunu belirten Evsen, şöyle konuştu:

"Karanlık güçler Türkiye'nin istikrarına darbe vurmak istiyor ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın izniyle bize hiçbir şey yapamayacaktır. Birliğimizin, beraberliğimizin altına dinamit koymak istiyorlar ama bunu başaramayacaklar."

Vatandaşlardan Fikriye Yüce de Haleplilere yardım etmek için hem evde pişirdiği yemekleri buraya getirdiğini hem de buradan alışveriş yaparak yardım etmeye çalıştığını dile getirdi.

İstanbul'daki terör saldırısının kendilerini çok üzdüğünü ve terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyleyen Yüce, "Teröre karşı herkes el ele vermeli. Hepimiz el birliğiyle ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her zaman devletimizin yanındayız. Rabbim o zalimlere hiçbir zaman fırsat vermesin." diye konuştu.

Birgül Ebiri de Halepliler için düzenlenen kermese katkı sunmak için geldiklerini belirterek, kentteki diğer vatandaşları da alış veriş yapmaya katkı sunmaya davet etti.

Ortaköy'deki terör saldırısına tepki gösteren Ebiri, 2016 yılının birçok olumsuzlukla geçtiğini, 2017 yılına güzel dileklerle girmek isterken geçekleşen saldırının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

Ebiri, "Biz bu olayları nefretle kınıyoruz. Bitmesini istiyoruz. Bunlar dış güçlerin oyunlarıdır yeter artık insanlar uyansınlar. Saldırılara karşı dik durmak gerekiyor. Kesinlikle biz yılmıyoruz, eğilmiyoruz, dik duruşumuzla onlara gereken cevabı veriyoruz. Milletçe bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriyeli Mahmoud Sabsoub ise Suriye'de asker olup savaşmak istemediğinden Türkiye'ye geldiğini ve burada eczacı olarak mesleğini icra ettiğini söyledi.

Şam'dan gelerek Mersin'e yerleştiğini ifade eden Sabsoub, gezi için geldiği Diyarbakır'da Halepli kardeşleri için düzenlenen kermesle karşılaştığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Çok sağolun, Allah razı olsun. Halepli kardeşlerimizin durumu çok kötü. Birçok şeye ihtiyaçları var. Kermese gelerek ben de kardeşlerime ardım edebileceğim." diye konuştu.

Türkiye'yi kendi vatanları gibi gördüğünü dile getiren Sabsoub, "Suriye de Türkiye de aynı çünkü hepimiz Müslümanız. Kim olursa olsun terör saldırısı çok yanlış bir şey. İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Halepİstanbul'daki Terör SaldırısıKermesTepkiYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.