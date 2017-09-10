Diyarbakır'da hayvancılık birliğinden hırsızlık

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hayvancılık birliğinden 430 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kentte faaliyet gösteren özel bir hayvancılık birliğinin merkez Yenişehir ilçesindeki adresinden 24 Ağustos'ta 430 bin lira çalındığının bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekiplerce 100 saatlik görüntü izlendi.

İncelemeler sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

- Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Yenişehir ilçesinde bir adrese 6 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli bulunduğu binadan atladı, diğer şüpheliler ise saklandıkları balkondan bir alt kattaki daireye kaçmak isterken ekiplerce yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramada bir tabanca ve tabancaya ait 8 fişek, çalınan paradan 28 bin lira ele geçirildi. Bulunan para birlik yetkilisine teslim edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Ş.A, H.Ç, Y.A, H.İ.A ile H.F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.A, H.Ç, Y.A ve H.İ.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.F.A. serbest bırakıldı.

Ekiplerce sürdürülen araştırmalar kapsamında Ş.A'nın babası İ.A'nın evinde yapılan aramada bin 296 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan İ.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







