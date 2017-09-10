Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Diyarbakır'da hayvancılık birliğinden hırsızlık

- Kentte faaliyet gösteren hayvancılık birliğinden 430 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Diyarbakır'da hayvancılık birliğinden hırsızlık

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hayvancılık birliğinden 430 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kentte faaliyet gösteren özel bir hayvancılık birliğinin merkez Yenişehir ilçesindeki adresinden 24 Ağustos'ta 430 bin lira çalındığının bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekiplerce 100 saatlik görüntü izlendi.

İncelemeler sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

- Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Yenişehir ilçesinde bir adrese 6 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli bulunduğu binadan atladı, diğer şüpheliler ise saklandıkları balkondan bir alt kattaki daireye kaçmak isterken ekiplerce yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramada bir tabanca ve tabancaya ait 8 fişek, çalınan paradan 28 bin lira ele geçirildi. Bulunan para birlik yetkilisine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.A, H.Ç, Y.A, H.İ.A ile H.F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.A, H.Ç, Y.A ve H.İ.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.F.A. serbest bırakıldı.

Ekiplerce sürdürülen araştırmalar kapsamında Ş.A'nın babası İ.A'nın evinde yapılan aramada bin 296 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan İ.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
4 TutuklamaDiyarbakırHIRSIZLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5