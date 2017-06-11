DİYARBAKIR (AA) - Ülke genelinde düzenlenen "Huzur Ramazan 2" operasyonu kapsamında Diyarbakır'da, kumar ile tombala oynayan ve oynatanlara yönelik denetimlerde 12 iş yeri kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde kumar ve tombala oynatılmasına ilişkin 60 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerinden müteşekkil 46 ekipteki 350 personel katıldı.

Operasyonda kumar oynatıldığı belirlenen 12 iş yeri kapatıldı. Haklarında idari işlem yapılan çok sayıda kişiye para cezası kesildi. Ele geçirilen 12 tombala makinesine de el konuldu.

Ayrıca, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri sigara denetim ekipleri de kapalı mekanlarda sigara içtiği tespit edilenlere ve iş yeri sahiplerine toplam 50 bin lira para cezası uyguladı.

Öte yandan Yenişehir ilçesinde umumi yerlerde güvenlik uygulaması yapıldı. Uygulamada terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.