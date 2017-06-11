Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Diyarbakır'da "Huzur Ramazan 2" uygulaması

- Kentte 350 polisin katıldığı uygulamada kumar oynatıldığı belirlenen 12 iş yeri kapatıldı - Güvenlik uygulamasında ise terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı

Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Ülke genelinde düzenlenen "Huzur Ramazan 2" operasyonu kapsamında Diyarbakır'da, kumar ile tombala oynayan ve oynatanlara yönelik denetimlerde 12 iş yeri kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde kumar ve tombala oynatılmasına ilişkin 60 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerinden müteşekkil 46 ekipteki 350 personel katıldı.

Operasyonda kumar oynatıldığı belirlenen 12 iş yeri kapatıldı. Haklarında idari işlem yapılan çok sayıda kişiye para cezası kesildi. Ele geçirilen 12 tombala makinesine de el konuldu.

Ayrıca, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri sigara denetim ekipleri de kapalı mekanlarda sigara içtiği tespit edilenlere ve iş yeri sahiplerine toplam 50 bin lira para cezası uyguladı.

Öte yandan Yenişehir ilçesinde umumi yerlerde güvenlik uygulaması yapıldı. Uygulamada terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
"Huzur Ramazan UygulamasıDiyarbakırKumar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5