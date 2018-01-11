- "Diyarbakır'da huzur ve güven tesis edilmiştir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2017 yılında emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilde huzur ve güven ortamının tesis edildiğini söyledi.

Vali Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen 2017 yılı genel güvenlik değerlendirme toplantısında, geçen yıl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili verileri paylaştı.

Kentte geçen yıl yürütülen operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini ifade eden Güzeloğlu, 2016 yılında 973 olan operasyon sayısının 2017 yılında yüzde 378'lik bir artışla 3 bin 677'ye ulaştığını vurguladı.

Güzeloğlu, operasyonlarda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelere ilişkin, şunları kaydetti:

"195 uzun namlulu silah, 9 makineli tüfek, 17 roketatar silahı, SA-18 grouse füze, doçka uçaksavar silahı, 60 milimetrelik havan, lav silahı, 91 tabanca, 83 av tüfeği, 14 kuru sıkı tabanca, 204 el bombası, 16 bin 696 kilogram amonyum nitrat, 15 kilo 600 gram plastik patlayıcı, 138 el yapımı patlayıcı, bin 693 torpil-maytap-fünye şeklinde patlayıcı, 11 tüp düzenekli bomba, 120 havai fişek, 8 molotofkokteyli, 206 mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 456 roketatar mühimmatı, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 105 el telsizi, 15 araç telsizi, sırt telsizi, 16 dürbün, mini drone, 4 bin metre infilaklı fitil, 10 bin 774 metre elektrik kablosu, 2 bin 335 elektrikli fünye, 31 ateşleme anahtarı, 16 dijital saatli ateşleme düzeneği, 713 mutfak tüpü, 68 pil bloğu, 120 sırt çantası, 2 balistik yelek, 188 terörist kıyafeti, 5 bin 27 dijital malzeme, çok sayıda giysi, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi."

- 98 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini ifade eden Güzeloğlu, "Aralarında sorumluların da bulunduğu 74'ü ölü, 5'i teslim olmak üzere toplam 98 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında İçişleri Bakanlığının gri renkli arananlar listesinde yer alan teröristler de bulunmaktadır." dedi.

Güzeloğlu, operasyonlarda teröristlerce kullanılan 280 sığınak, 50 doğal mağara ve 21 avcı boy çukuru tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

"Terör örgütü mensuplarınca, yağmalama sonrasında bombalı araç saldırısında kullanılacağı değerlendirilen 44 taşıt ele geçirildi." diyen Güzeloğlu, haklarında adli işlem yapılan 3 bin 999 kişiden 643'ünün tutuklandığını aktardı.

- Kamudan ihraç ve görevden uzaklaştırmalar

Güzeloğlu, PKK/KCK ve diğer terör örgütleriyle ilgili kamu kurumlarında yapılan idari soruşturmalar kapsamında kentte resmi kurumlardaki 473 personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığını, 523 personelin kamudan ihraç edildiğini belirterek, İçişleri Bakanlığınca yapılan soruşturmalarda kentte görevlendirme yapılan belediyelerde terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen personele yönelik yapılan çalışmalarda sonucu 497 kişinin kamudan ihraç edildiğini kaydetti.

Geçen yıl FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yapılan idari soruşturmalar kapsamında 639 personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını ve yıl içerisinde 444 personelin kamu görevinden ihraç edildiğini ifade eden Güzeloğlu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonra kentte kamuda çalışan FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yapılan idari soruşturmalar kapsamında 3 bin 267 personel hakkında idari işlem yapıldığını, bunlardan 2 bin 301 personelin kamu görevinden ihraç edildiğini, 966 personelin ise idari soruşturmalarının sürdüğünü, görevden uzaklaştırma tedbirlerinin devam ettiğini dile getirdi.

- Terörün finans kaynaklarına yönelik mücadele

"PKK ve FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik geçen yıl Diyarbakır'da çok başarılı ve sonuç alıcı bir mücadele yürütülmüştür." ifadesini kullanan Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesi neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca, terörizmin finansmanı bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 Dolar ve 50 bin avro para alınması ya da anılan şahıs ve şirketlerce PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardımda bulunulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, davet edilerek çağrılan 53 şahıs ve şirket şüphelisinden 13'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40'ı serbest bırakılmıştır. Terörizmin finansmanı konusunda hali hazırda 148 şüpheli bulunmakta olup bunlardan 14'ü tutuklu 11'i adli kontrol şartıyla serbest ve diğerleri hakkında savcılık takibinde işlemler sürmektedir."

PKK'nın finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında 2017 yılında Diyarbakır'da 5 şirketin ve FETÖ'nün finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında da 11 şirketin mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atandığını dile getiren Güzeloğlu, bu atamalar terörizmin finansmanında hem etkili ve hem de başarılı sonucu beraberinde getirdiğini kaydetti.

- Uyuşturucu ile mücadele

Vali Güzeloğlu, geçen yıl jandarma ve emniyet bölgesinde uyuşturucuyla amansız bir mücadele gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "119 ton 727 kilogram esrar, 7 milyon 772 bin 77 kök Hint keneviri, 211 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 26 kilogram metamfetamin, 33 bin 296 uyuşturucu hap, 491 sentetik ecza, 300 mililitre ara kimyasallar ele geçirildi." şeklinde konuştu.

Hakkında adli işlem yapılan 2 bin 96 kişiden 531'nin tutuklandığını, 214'nün adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 565'nin serbest bırakıldığını belirten Güzeloğlu, ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 3 milyar 820 milyon 140 bin 875 lira olduğunu ifade etti.

- Ekim alanlarında yüzde 90 azalma

Vali Güzeloğlu, 2016 yılında il genelinde ele geçirilen kenevir bitkilerinin 4 bin 843 dönümlük bir alana ekildiğinin, geçen yıl ise bu alanın 504 dönüme düştüğünün tespit edildiğine dikkati çekerek, "2017 yılında geçmişte kenevir ekilen topraklara buğday ekilmiş ve tarım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 2016'ya oranla ekim alanlarında yüzde 90 azalma gerçekleşti, uyuşturucu yakalanması oranında da önceki yıla göre çok ciddi artış sağlandı." diye konuştu.

Güzeloğlu, bu alanda jandarmanın etkin ve kararlı mücadelesi ile denetiminin sürdüğünü, bu kavramın hem üretiminin hem de kullanımının gündemin dışına çıkmasının amaçlandığını vurguladı.

Diyarbakır'da geleceği tehdit eden uyuşturucu belasına karşı hem kenti hem de ülkeyi rahatlatan büyük kazanım sağlandığına vurgu yapan Güzeloğlu, 2018 yılını da uyuşturucu ile mücadele ve kararlıkta, 'narkoterörle mücadele yılı' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Güzeloğlu, İçişleri Bakanının koordinasyonunda Türkiye'de gerçekleştirilen özellikle uyuşturucu mücadeleyle ilgili genel güvenlik toplantılarının bir benzerinin Diyarbakır'da yapılmasını beklediklerini anlatarak, Diyarbakır olarak bu konuda hem kararlıkla mücadelenin yürütüldüğünü hem tedbirlerin alındığını hem de buna yönelik net bir tavrı ortaya koymanın kararını sergilediklerini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili Valilik koordinasyonunda bir dizi önlemler ve çalışmalar yapıldığını belirten Güzeloğlu, koordinasyon ve mücadelenin bu yıl da en üst düzeyde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

- Diyarbakır'a ÇAMATEM ve AMATEM için ihale

Vali Güzeloğlu, sosyal politikaları destekler rehabilitasyon amaçlı çalışmalara öncelik verileceğini, bu çerçevede uzun zamandır kentte eksikliği hissedilen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi, Eğitim ve Destek Merkezi (ÇAMATEM) yapımı için gerekli çalışmalara başlandığına değinerek, Sağlık Bakanlığınca programa alınan Diyarbakır için 20 yataklı ÇAMATEM ile 30 yataklı AMATEM yapım işi için 15 Ocak'ta ihale yapılacağını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımının zararları konusunda 4 merkez ilçede görev yapan 430 rehber öğretmene Yeşilay Diyarbakır Şubesi koordinesinde Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi, bilgilendirme kursu verildiğini vurgulayan Güzeloğlu, ilçelerdeki rehber öğretmenler tarafından da 4 bin 500 öğrenci ve 3 bin veliye bu konuda eğitim verildiğini dile getirdi.

- Kaçakçılıkla mücadele

Güzeloğlu, 2017 yılının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede etkin bir yıl olduğunu anlatarak, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen 2 bin 245 operasyonda, 3 milyon 623 bin 369 paket kaçak sigara, 224 bin 105 litre akaryakıt, 8 uzun namlulu silah, 83 tabanca, 6 av tüfeği, 132 şarjör, 4 bin 494 fişek, 3 bin 492 cep telefonu, bin 777 batarya, 8 bin 741 şişe içki, 33 kilogram çay, 288 nüfus cüzdanı/sürücü belgesi, 40 sahte belge, 23 kredi kartı, 3 pos cihazı, 20 tarihi eser, 285 sahte para, 497 elektronik sigara/cihaz ile çok sayıda malzeme ele geçirildiğini söyledi.

Güzeloğlu, haklarında adli işlem yapılan 4 bin 183 kişiden 216'sının tutuklandığını, 3 bin 967'nin serbest bırakıldığını belirtti.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, asayiş ortamının tesisi adına emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamalarında 3 milyon 495 bin 188 araç ile 1 milyon 827 bin 450 kişinin kontrol edildiğini, 3 bin 60 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirildiğini, çeşitli suçlardan aranan 33 bin 479 kişinin yakalandığını, bin 232 aracın trafikten men edildiğini, 11 bin 908 araca 6 milyon 57 bin 262 lira ceza yazıldığını aktaran Güzeloğlu, uygulamalarda 116 uzun namlulu silah, 178 tabanca, 98 şarjör, 4 bin 329 fişek, 68 kurusıkı tabanca, 258 kilogram esrar, 450 kök kenevir, 231 gram eroin, 307 gram kokain, 12 bin 374 uyuşturucu hap, 4 bin 113 gram metamfetamin, 136 bin 593 paket kaçak sigara, 1504 litre kaçak içki, 309 tombala makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildiğini anlattı.

Geçen yıl, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan trafik denetimlerinde 589 bin 269 aracın kontrol edildiğini anlatan Güzeloğlu, 152 bin 51 sürücüye 40 milyon 512 bin 786 lira ceza kesildi, 7 bin 963 aracın trafikten men edildiğini, 3 bin 804 sürücünün alkolden dolayı sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu bilgisini paylaşan Güzeloğlu, geçen yıl 4 bin 300 trafik kazasında 56 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3 bin 980 vatandaşın ise yaralandığını, bunlardan 2 bin 221 kazanın maddi hasarlı şekilde kayıtlara geçtiğini kaydetti.

- "Diyarbakır'da huzur ve güven tesis edilmiştir"

Güzeloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası, milli birlik ve beraberliğin sonsuza kadar devamının sağlanması adına tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır’da da tehdit oluşturan bütün terör örgütleri ve ihanet odaklarının iç ve dış işbirlikçilerine karşı kesintisiz ve amansız bir mücadele sürdürüldüğünü belirterek, "Bugün Diyarbakır genelinde, ilin her köşesinde huzur ve güven, temin ve tesis edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini, 2018 yılında da devletimizin güvenlik güçlerinin tüm birimleri ve personeli ile bu karalıkla görevlerini yapacağını vurgulayan Güzeloğlu, kadim bir medeniyet, inanç ve kültür kenti olan Diyarbakır ve Diyarbakırlı vatandaşlarımız her şeyin en iyisini ve güzelini hak ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.