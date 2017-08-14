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Diyarbakır'da imha edilen patlayıcı

- Diyarbakır-Silvan karayolunda kontrollü şekilde infilak ettirilen patlayıcının yaklaşık 500 kilogram amonyum nitratla hazırlandığı belirlendi

Diyarbakır'da imha edilen patlayıcı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dün karayolunda kontrollü şekilde infilak ettirilen patlayıcının yaklaşık 500 kilogram amonyum nitratla hazırlandığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Diyarbakır-Silvan karayolunun Kasımlı mevkisinde patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerin menfez içerisine tuzakladığı ve 600 metre kablonun bağlı bulunduğu el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.

6 mutfak tüpünün de kullanıldığı patlayıcının yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımından hazırlandığı, düzeneği gizlemek amacıyla 10'ar kilogram çimento ve alçı kullanıldığı kaydedilen açıklamada, patlayıcının uzman ekip tarafından kontrollü şekilde imha edildiği anımsatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEl Yapımı PatlayıcıSilvan
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