Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi'nde bulunan bir iş yerine, yüzleri maskeli bir grup tarafından silah saldırı düzenlendi.

Saldırıda, iş yerinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.