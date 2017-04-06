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Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı

- Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi'nde bulunan bir iş yerine, yüzleri maskeli bir grup tarafından silah saldırı düzenlendi.

Saldırıda, iş yerinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

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DiyarbakırSaldırı
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