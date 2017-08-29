Diyarbakır'da katledilen vatandaşın ailesine taziye ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen Ramazan Mula'nın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Güzeloğlu, beraberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Mula'nın ailesini merkez Bağlar ilçesindeki Dicle Yasevi'nde ziyaret etti.

Aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da taziye dileklerini iletti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Saydamlı Mahallesi Dokuzkat mezrasında yol kesen teröristler, Ramazan Mula'nın kullandığı otomobili durdurmuş, araçtan indirdikleri Mula'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayarak silahla vurarak öldürmüş, ardından aracı ateşe vermişti.

Mula'nın kardeşinin Yenişehir ilçesinde bekçi olarak görev yaptığı, aracın da kardeşine ait olduğu öğrenilmişti.



